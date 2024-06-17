В ЦБ раскрыли реальный эффективный курс рубля

Реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 2,3%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ЦБ России.

Там говорится, что реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро — на 1,8%, а к юаню — на 3%.

Номинальный рост рубля к доллару в мае составил 2,2%, к евро — 1,5% и к юаню — 2,1%.

В общей сложности в январе-мае 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,3%.

Ранее сообщалось, что в РФ упали цены на бензин и дизельное топливо.