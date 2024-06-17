США уведомили РФ о приостановке соглашения о двойном налогообложении

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Белый дом уведомил РФ о приостановке действия ряда пунктов соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в сфере доходов и капитала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Минфина США.

По данным агентства, Вашингтон направил Москве официальное уведомление о приостановлении действия ряда пунктов соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал сегодня, 17 июня. В нем речь шла о пунктах 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 договора и прилагаемого к нему протокола по взаимному согласию.

Напомним, что данное соглашение было подписано РФ и США в Вашингтоне 17 июня 1992 года.