Эксперт прокомментировала отказ саудитов продавать нефть за доллары

Эр-Рияд отказался продлевать соглашение о безопасности, заключенное между Саудовской Аравией и США полвека назад. Документ обязывал саудитов торговать сырьем исключительно за доллары. Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова объяснила "РГ" как это ускорит дедоларизацию и отразится на странах БРИКС.

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"Обязательство Саудовской Аравии по продаже нефти за доллары не имело географических ограничений, т.е. все государства мира должны были осуществлять оплату за такие поставки исключительно в долларах", - отметила эксперт.



Следовательно, потенциально прямой эффект дедолларизации вследствие отказа от продления соглашения с США равняется стоимостному объему экспорта нефти Саудовской Аравией, считает она.

Так, по данным ОПЕК, в 2022 году на долю Саудовской Аравии приходилось почти 17% в мировом экспорте сырой нефти, что эквивалентно более 200 млрд долл.

Впрочем, эксперт уверена, отказ от доллара в расчетах не будет моментальным, это усилит тренд на дедолларизацию.

Кроме того, присоединение Саудовской Аравии к БРИКС наряду с ОАЭ и Ираном, которые также являются членами ОПЕК, расширит эффект отказа от использования доллара в расчётах за поставки нефти.

"Следовательно, вполне ожидаемым является повышение роли БРИКС как на мировом финансовом, так и на энергетическом рынке", - заключила она.



В 2023 году по итогам саммита БРИКС, полноправными членами БРИКС станут шесть государств. В их числе и Саудовская Аравия.