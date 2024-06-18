Банк России резко снизил курсы доллара и евро

Банк России резко снизил официальные курсы доллара и евро до 87,04 и 93,3 рубля соответственно, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом курс американской валюты опустился на 2,01 рубля, а европейской — на 2,09 рубля относительно данных за понедельник, 17 июня. Понижен также и курс юаня, опустившийся во время вчерашних торгов на Московской бирже ниже 12 рублей, а сегодня первые с июня 2023 года преодолевший отметку в 11,5 рубля за единицу китайской валюты. Во вторник показатель по официальным данным ЦБ составил 11,8 рубля.

Курс юаня на Мосбирже впервые с 2023 года упал ниже 11,5 рубля

Торги на Мосбирже долларом и евро не проводятся с прошлой недели, после того, как площадка попала под санкции США.