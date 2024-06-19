Рост индекса РТС за минуту превысил 5% на фоне укрепления рубля

Индекс РТС за минуту вырос более чем на 5% после того, как Банк России понизил официальные курсы доллара и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 17:20 мск, индекс РТС вырос на 5,33% - с 1 104,4 пункта до 1 163,29 пункта. К 18:15 мск индекс РТС немного замедлил рост и находился на уровне 1 155,94 пункта (+4,67%).

Причиной волатильности служит обновление индикативного курса рубля. Как сообщалось ранее на сайте Мосбиржи, индикативный курс для расчета индекса обновляется ежедневно не ранее 17:00 мск после публикации официальных курсов валют Банка России на следующий день.

Банк России понизил официальный курс доллара на 20 июня 2024 года на 4 рубля 41 копейку, до 82,6282 рубля, евро - на 4 рубля 21 копейку, до 89,0914 рубля, курс юаня понижен на 63 копейки, до 11,1652 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.