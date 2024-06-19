МВФ откроет региональный центр в Шанхае

Международный валютный фонд (МВФ) и Народный банк Китая (НБК) откроют новый центр МВФ в Шанхае, сообщил МВФ. Центр создаётся для укрепления сотрудничества МВФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Он будет использоваться для продвижения исследований, полезных для стран с развивающимися рынками и средним уровнем дохода, а также для углубления диалога МВФ со странами региона, с финансовыми институтами, научным сообществом и частным сектором.

“Мы считаем, что Шанхайский региональный центр будет способствовать углублению сотрудничества между МВФ и Китаем, расширению обмена и координации макроэкономической политики между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также поддержке региональной и глобальной финансовой стабильности”, — заявил глава НКБ Пань Гуншэн.



Согласно прогнозу МВФ, рост экономики Китая составит 5% в 2024 году и 4,5% в 2025 году. Ожидается, что базовая инфляция вырастет, но останется на низком уровне, поскольку объем производства остается ниже потенциального. Риски будут снижаться, в том числе в результате более значительной или более длительной, чем ожидалось, коррекции на рынке недвижимости и усиления глобальной фрагментации экономики.