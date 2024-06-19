Эксперты назвали причины резкого обвала доллара

Резкий обвал доллара произошел из-за остановки биржевых торгов и ужесточения монетарной политики Банка России. Такое мнение высказали опрошенные «РБК» эксперты.

Ранее курс доллара упал до 83 рублей, евро — до 89 рублей, а юаня — до 11 рублей. Также зафиксировали снижение курса продажи наличной валюты.

Опрошенные «РБК» аналитики считают, что одной из причин этого могли стать санкции, которые создали дополнительные сложности с расчетами за импорт. Это привело к образованию внешнеторгового дисбаланса, спровоцировав резкое укрепление рубля. Однако, по словам аналитика «Альфа-Капитала» Александра Джиоева, данное явление носит краткосрочный характер.

«Что касается доллара, то в сущности ничего, кроме отсутствия биржевых котировок и временного увеличения спрэдов, не поменялось. Россияне по-прежнему могут купить/продать доллары/евро в банках/обменниках»,— добавил он.



Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев отметил, что после перехода на внебиржевое курсообразование по парам доллар/рубль и евро/рубль вырос спрос на юани.

Еще одним фактором укрепления рубля, по мнению руководителя отдела акций «Первая» Антона Кравченко, является ужесточение монетарной политики Банка России. Также влияние на ситуацию оказало закрытие валютных позиций российских клиентов на фоне приостановки биржевых торгов по доллару и евро, переосмысление рисков вложений и возможность более ранней продажи экспортной валютной выручки, указала главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Говоря о прогнозах, опрошенные «РБК» аналитики, заявили, что в ближайшее время рубль может продолжить укрепляться, однако, если тенденция будет долгосрочной, то ЦБ может предпринять меры, которые вернут курс к экономически более обоснованным уровням, чтобы избежать давления на экспортные доходы.