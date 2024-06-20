Турция и Россия нашли способ заменить доллар в торговле

Золото может использоваться Турцией и Россией в качестве альтернативы доллару. Это принесет выгоду указанным странам в текущих условиях, заявил в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей Tclira.com Тайлан Беюкшахин.

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Собеседник агентства указал на то, что регуляторам обеих стран следует более активно работать над решением платежных проблем. Он напомнил о том, что из-за международных санкций использование собственных платежных систем России в Турции прекратилось.

Как уточнил специалист, в качестве альтернативы доллару США здесь можно использовать золото. Центральные банки двух стран могут зафиксировать стоимость рубля и турецкой лиры и использовать драгметалл, добавил он.

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Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости о ситуации вокруг платежных переводов из РФ в Турцию. Она остается напряженной, уточнил собеседник. По его словам, западные странны разрушают российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.