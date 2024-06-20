Новый 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, который согласовали послы ЕС, направлен в основном против российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, рестрикции предполагают запрет на перевалку российского СПГ в третьи страны, включая запрет на услуги по перегрузке с судна на судно и с судна на берег. Также вводятся ограничения на предоставление инвестиций, услуг и товаров для новых проектов СПГ в России. Введен "черный список" судов, которые, по мнению Евросоюза, используются для обхода введенного ранее ценового потолка на нефть.

В санкционный пакет также вошел запрет европейскому бизнесу напрямую подключаться к Системе передачи финансовых сообщений Банка России SPFS.

Под санкции попали также десятки компаний из Китая, Турции и Индии, которые, как считают в ЕС, нарушают действующее европейское санкционное законодательство. Рестрикции также предполагают ужесточение мер в отношении уже существующих ограничений на воздушные и автомобильные перевозки.

Вводится запрет на получение европейскими политическими партиями, аналитическими центрами и медиа-провайдерами финансирования из российских источников.

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

Санкции вступят в силу после того, как пакет будет официально принят государствами-членами.