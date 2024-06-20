На Чукотке нарастили добычу золота

Золотодобытчики Чукотки с января по май нарастили производство на 5%. Весь объем драгоценного металла обеспечили пять недропользователей, работающие на рудных месторождениях.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе управлении промышленности и недропользования регионального департамента промышленности, объем производства золота в этом году составил 7,8 тонн. Добычу рудного золота в округе ведут «Чукотская горно-геологическая компания», «Рудник Валунистый», «Базовые металлы», ОАО «Рудник Каральвеем» и ЗК «Майское».

Предприятия Highland Gold обеспечили 70% от всей добычи золота в округе. «Рудник Каральвеем» произвел 608 кг драгметалла, актив «Полиметалла» на Чукотке произвел 1707 кг драгоценного металла.

Выпуск серебра снизился на 7% и составил 39,4 тонн. В 2023 году в Чукотском АО добыто 23,78 тонны золота и 122 тонны серебра. Объем добытого природного газа составил 33,2 млн кубометров, угля добыто 578,9 тонн.