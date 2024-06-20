Шольц хотел заключить с США тайную сделку по "Северному потоку - 2"

Канцлер Германии Олаф Шольц, будучи на посту министра финансов ФРГ, намеревался заключить тайную сделку с США, чтобы не допустить введения Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальные документы правительства ФРГ.

По информации издания, они подтверждают, что Шольц "не только одобрял проект, но и годами активно вступался за него" и "посредством сомнительной сделки пытался удержать США от санкций в отношении газопровода".

"Так, документально зафиксировано, что Шольц многократно воздействовал на администрацию США при президенте Дональде Трампе <...>, прежде всего на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, поскольку тот отвечал за санкции", - пишет газета.



Летом 2020 года Шольц отправил ему письмо и предложил инвестировать €1 млрд из бюджета ФРГ в строительство терминалов по приему сжиженного природного газа на севере Германии.

"Условие: Вашингтон снимет санкции против "Северного потока - 2", - отмечается в материале Handelsblatt.



Однако администрация Трампа решительно отвергла это предложение, назвав его "чушью". В статье также говорится о том, что активно за реализацию проекта ратовали также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг.

Ранее газета S ddeutsche Zeitung писала, что бывший канцлер Ангела Меркель и Шольц "настойчиво" поддерживали проект трубопровода "Северный поток - 2" и защищали его от критики как внутри страны, так и за рубежом. Издание смогло ознакомиться с папкой документов на тысячи страниц из министерства экономики ФРГ. Среди них - докладные записки для бывшего в разное время министром экономики и иностранных дел Зигмара Габриэля, тезисы для Меркель, секретные посольские депеши.

О "Северном потоке - 2"

"Северный поток - 2" был продолжением одноименного проекта и должен был увеличить поставки российского газа в Европу через Германию. Он был полностью проложен, но так и не запущен. Его сертификацию остановили при канцлере Олафе Шольце 22 февраля 2022 года после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

После диверсий на газопроводах в Балтийском море в теории может заработать лишь одна ветка "Северного потока - 2". Германский регулятор не собирается сертифицировать ее.