Ждать ли доллар по 70: что будет с курсом рубля и ценами

Несмотря на санкции против МосБиржи, отключившие биржевые торги долларом и евро в России, эти валюты падают к рублю с каждым днем. Некоторые эксперты уже предрекают доллар за 70 рублей, как это было до начала боевых действий на Украине. Увидим ли мы такой курс валют или укрепление рубля будет временным, разбирался NEWS.ru.

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Какие санкции ввели против МосБиржи

12 июня Соединенные Штаты расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений, сообщил американский Минфин. Среди целей новых мер — Московская Биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ, выступает посредником в сделках с валютой) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

К слову, НРД находится под санкциями ЕС с лета 2022 года, однако МосБиржа и НКЦ этой участи до сих пор избегали. Впрочем, там не раз заверяли, что готовы к такому развитию событий.

Свое решение в Вашингтоне объяснили тем, что действия российских властей по привлечению капитала в отношении МосБиржи расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Чем ответила МосБиржа

Первым шагом Биржи в ответ на санкции стал запрет торгов долларом и евро, а также ценными бумагами, в расчетах по которым используются эти валюты. К слову, в мае на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% биржевых торгов.

Московская Биржа, в частности, заявила, что с 13 июня будет проводить торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по всем активам, за исключением валютных пар с долларом США и евро. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) их будут проводить по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги будут идти в обычном режиме.

Как изменились курсы за неделю новых санкций

Если еще 11 июня даже евро в московских обменниках можно было купить за 98,5 рубля (и это был еще не самый выгодный курс), то уже 12 июня в некоторых обменниках даже доллар начали предлагать за 200 рублей. Это, конечно, были единичные случаи, но курсы в 100, 110 и 120 рублей увидеть было можно. Казалось, что ситуация будет меняться только в худшую сторону, — ведь торги ограничены, а люди и бизнес, желая спасти часть своих сбережений во время ужесточения санкций, начнут покупать инвалюту.

Но вышло по-другому. Рубль, курс которого Центробанк начал рассчитывать уже благодаря внебиржевым торгам, неожиданно начал расти. И доллар, соответственно, опустился до курса 82,63, а евро — до 89,09. И сейчас (на 15:18 мск 26 июня ) в обменниках Москвы доллар можно купить за 88,4 рубля, а евро — за 93.

Почему рубль растет, а валюты падают

Как объясняет NEWS.ru эксперт во фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, cильное укрепление рубля и падение инвалют на минимумы за 13 месяцев связаны сразу с несколькими факторами:

высокой ключевой ставкой ЦБ, сдерживающей спрос на валюту под импорт;

нормативами возврата выручки экспортеров из-за границы, увеличивавших предложение валюты на рынке;

санкциями США на биржевую торговлю долларом и евро.

С одной стороны, российские валютные барьеры не дают рублю упасть, а с другой — западные ограничения подталкивают компании и граждан «избавляться от токсичных валют», говорит Зельцер.

В свою очередь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин добавляет, что курс рубля зависит от поставок импортных товаров в страну (если ситуация позволяет, российские компании-импортеры закупают больше долларов и евро, чтобы затем купить иностранные товары), операций по покупке и продаже валют Минфином и Центробанком, а также от российских экспортеров, которых обязали продавать в России основную часть выручки в иностранных валютах.

«В мае и начале июня мы видели стабильный и даже укрепляющийся курс рубля именно на основе позитива в вышеуказанных факторах», — сказал Потавин.



Однако в десятых числах июня рубль начал показывать новую волну незапланированного укрепления, говорит эксперт. Важную роль здесь сыграла приостановка переводов за рубеж в долларах и евро последними иностранными банками (в частности, «Райффайзеном»), которые до этого работали в РФ и проводили платежи через SWIFT, объясняет Потавин. В итоге вся приходящая в Россию валюта оказывается запертой, а из-за сложностей с внешними платежами (к примеру, крупные китайские банки отказывались от переводов из России) спрос на валюту со стороны импортеров сильно упал. А товар, на который падает спрос, падает в цене.

Может ли доллар опуститься до 70 рублей

Как продолжает Потавин, сейчас мы видим ситуацию, схожую с летом 2022 года, когда из-за санкций значительно просел импорт, а биржевой курс доллара на пике составлял до 52,5 рубля. Сегодня санкции влияют меньше, но при этом значительно ухудшились не сами возможности для импортных поставок — усложнились расчеты по ним. «Мы полагаем, что текущая просадка импорта — это явление временное и в ближайшие пару кварталов импорт в Россию восстановится», — сказал аналитик.

«В связи с пока слабой распространенностью юаней в России практически не остается альтернативной рублю валюты, — говорит в беседе с NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки „Альфа-Форекс“ Александр Шнейдерман. — Но, на наш взгляд, до 70 рублей за доллар рублю не даст укрепиться Банк России. Экономика РФ во многом завязана на экспортной торговле сырьем и энергоресурсами, а значит, от размера валютной выручки напрямую зависит наполняемость государственной казны (чем слабее рубль, тем больше рублей от поступлений дорогих долларов и евро за нефть и газ поступит в бюджет. — NEWS.ru)».



При укреплении рубля на уровне ниже 75–80 рублей регулятор, скорее всего, примет меры для ослабления национальной валюты, говорит Шнейдерман. Например, увеличит покупку иностранной валюты (тем самым повысив ее курс) и ослабит некоторые валютные ограничения.

Какими будут курсы валют в ближайшее время

Потавин соглашается: поскольку текущее укрепление рубля — внеплановое, в ближайший месяц можно ждать корректировки механизмов, влияющих на курс. Например, с июля российский ЦБ может превратиться из чистого продавца валюты (юаней) в ее покупателя. Но пока ЦБ на этот шаг не идет. В том числе потому, что значительное ослабление юаня к рублю сейчас делает импорт из Китая более дешевым, а это помогает сдержать инфляцию.

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, стараются воздержаться от точных и далеких прогнозов по курсам: слишком много факторов могут на них повлиять в ближайшие месяцы. Тем не менее Зельцер из БКС полагает, что мощная волна падения иновалют себя исчерпала.

«В ближайшие недели ожидаются стабилизация курсов доллара и евро и даже попытка их отскока вверх. Важно, что при текущих условиях и валютных ограничениях девальвации рубля не ожидается. В краткосрочной перспективе юань может вернуться на позиции выше 11,5 рубля, доллар — поближе к 85 рублям, а евро — в район 92 рублей», — заметил аналитик.



При таких низких курсах импортные товары уже не должны дорожать, говорит Зельцер, а это в течение нескольких месяцев должно привести и к замедлению инфляции в стране. Впрочем, этого не хватит, чтобы ЦБ снизил ключевую ставку. Эксперт считает, что регулятор скорее сохранит ее на уровне 16% (а это, как напоминает NEWS.ru, по-прежнему делает кредиты для населения и бизнеса крайне дорогими).