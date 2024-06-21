Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Курс российской национальной валюты укрепился после введения санкций против Мосбиржи, тогда как многие ожидали ослабления, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана.

По его словам, как минимум до конца июня данная ситуация сохранится. Дальше возможны неожиданности, считает эксперт. Рубль может подешеветь уже в начале июля, когда закончится налоговый период. Российская нацвалюта может снизиться до 93-94 за доллар в первой половине следующего месяца.

До конца июля доллар может дойти до 80 рублей, евро — до 86 рублей. В августе рубль часто дешевел по отношению к мировым резервным валютам.

«По-прежнему возможен "прилёт чёрных лебедей", о которых мы пока не знаем или точно не можем предсказать сроки наступления события», — считает Шнейдерман.



Он не исключил, что со временем юань тоже будет торговаться только на внебиржевом рынке.

После вступления в силу 13 июня санкции США против Мосбиржи ЦБ РФ рассчитывает официальный курс на основе сделок на внебиржевом рынке. Вопреки опасениям, обвала рубля после этого не случилось. Национальная валюта укрепилась примерно на 7% до 82 за доллар.