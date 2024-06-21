Подсчитаны доходы бюджета РФ от утилизационного сбора

За первые три месяца 2024 года российский бюджет получил в 2,5 раза больше доходов от утилизационного сбора, чем за январь-март 2023 года. Доходы подсчитали аналитики Счетной палаты, которых цитируют «Известия».

В сравнении с I кварталом 2023 года поступления выросли с 59 до 142 миллиардов рублей.

В 2024-м власти надеются собрать 967 миллиардов рублей — в полтора раза больше год к году. На середину июня сбор принес уже 292 миллиарда рублей. Минфин объяснил тенденцию повышением ставок на отдельные категории машин. Кроме того, растет число ввозимых в страну автомобилей. Лишь КНР за первые четыре месяца 2024 года поставила на треть больше легковых автомобилей, чем за такой же период прошлого года.

Утилизационный сбор — это одноразовый налог, который платят российские производители транспортных средств, а также их импортеры. Смысл сбора — покрыть расходы на переработку и утилизацию транспорта и другой техники, после того как она перестанет использоваться.

По мнению эксперта экономического факультета РУДН Тимофея Мазурчука, из-за высоких цен до конца года спрос на автомобили может снизиться. Как следствие, к концу III квартала упадут продажи, а значит, и доходы от утилизационного сбора. Старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Александра Авдонина, подчеркнула, что утильсбор — это значимая статья бюджетных доходов. Возможно, в 2024 году по ней казна получит больше, чем от акциза на табачную продукцию. Это сопоставимо, например, с запланированными расходами на ЖКХ.

С конца лета 2023 года ставку платежа увеличили в 1,7-3,7 раза на легковые и в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Граждане, которые привозят машины из-за границы и рассчитывают перепродать их в течение одного года, отныне обязаны уплачивать сбор по полной ставке, как у юридических лиц. С апреля 2024 года при расчете сбора на транспортные средства, растаможенные не в России, начнут использоваться три дополнительных коэффициента: таможенная пошлина, НДС и акциз. Так к базовой ставке прибавятся еще три обязательных платежа.

В конце мая 2024 года автоэксперт Олег Моисеев предупредил, что российский рынок может остаться без многих хороших машин, если власти не откажутся от новой и регулярной индексации утилизационного сбора. Однако президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов считает, что ставку сбора надо повысить, чтобы поддержать российский автопром и защитить его от конкуренции с китайским импортом.

По мнению аналитиков, именно из-за утильсбора в апреле 2024 года в России на 18,4 процента упали продажи машин премиум-сегмента.