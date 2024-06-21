Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал смягчение российским кабмином требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и рассказал о поспособствовавших принятию данного решения факторах.

Ранее правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами. До сих пор они должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%. В кабмине отметили, что решение было принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».

На мой взгляд, это разумное решение. В сообщении кабмина особенно вдохновляет словосочетание «достаточный уровень ликвидности». Ликвидность – это наличие средств, которыми могут оперировать денежные власти, а также те акторы, которым нужна валюта для осуществления хозяйственной деятельности… Если же говорить о стабилизации курса национальной валюты, то следует отметить, что эта стабилизация есть, но она происходит не столько из-за какой-то мудрой денежно-кредитной политики, сколько из-за событий, связанных с прекращением торговли долларом и евро на Московской бирже. Курс валюты зависит не от банального уровня спроса и предложения, а от общего состояния и динамики экономики. А биржа — это лишь инструмент, который не формировал курс, а фиксировал формировавшийся в результате глубинных экономических процессов курс валюты. Однако на бирже курс отклонялся под влиянием определенных факторов, таких как спекулятивные или эмоциональные действия. Поэтому говорить о том, что биржевой курс был экономически обоснован, не совсем правильно. В основном он был радостью для спекулянтов, особенно для тех из них, кто имел доступ к инсайдерской информации, кто имел понимание того, что будет делать Центробанк в плане валютных интервенций. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

В России ранее сложилась ситуация, при которой рубль был сильно недооценен, подчеркнул специалист.

«Если считать валовый внутренний продукт (ВВП) по номиналу, то РФ окажется на 10-м или 11-м месте в ряду других стран. Если же мы считаем по паритету покупательной силы, то есть по вручную рассчитанном курсе валюты, который при этом максимально приближен к его содержательному политэкономическому значению, то мы окажемся на 4-м месте. Это свидетельствует о том, что рубль был недооценен по отношению к доллару вследствие этой биржевой торговли», - отметил эксперт.



Новый порядок определения курса валюты учитывает ряд курсообразующих факторов, напомнил Беляев.

«Поскольку спекулятивный налет, которым грешила биржа, в недоучете стоимости рубля был снят, рубль стал более весомым по отношению к доллару в числовых значениях. И это хорошо, поскольку он приблизился к политэкономическому значению», - заявил Беляев.



В нынешних условиях российским экспортерам можно было разрешить оставлять у себя большие объемы валютной выручки, чем раньше, отметил эксперт.

«Эта выручка уже не требуется для наполнения биржевой торговли. Кроме того, ранее было требование по ликвидности, а теперь эта ликвидность в принципе есть. Приход больших валютных потоков на рынок больше не требуется, поэтому решение кабмина по смягчению требования об обязательной продаже валютной выручки совершенно обоснованное и правильное. Оно учитывает сложившуюся ситуацию и современные реалии», - заключил экономист.



Экономист Кульбака ранее предрек укрепление доллара после решения по валютной выручке.