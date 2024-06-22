Продажи бренди и коньяка в мире выросли в 2023 году

Общий объем продаж бренди вырос в 2023 году на 3,5% и достиг 169 миллионов кейсов, передает The Spirits Business.

Издание называет такую динамику признаком улучшения восприятия этого напитка. Теперь бренди занимает более заметное место в коктейльных меню ресторанов и баров. Объем продаж коньяка в 2023 году вырос на 5% и достиг 18,1 миллиона кейсов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия заняла девятое место в списке мировых импортеров алкоголя. Самым популярным импортируемым спиртным напитком стало вино, напоминает «Радиоточка НСН».