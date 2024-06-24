Глава МИД Зимбабве заявил, что республика стремится вступить в БРИКС

Республика Зимбабве очень заинтересована в присоединении к БРИКС. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредерик Шава.

"Мы стремимся вступить в БРИКС, - сказал он. - Зимбабве всегда хотела стать частью БРИКС. Для этого надо получить поддержку стран - членов БРИКС. Самой близкой к нам страной, куда мы могли обратиться за этим, была, конечно, ЮАР. Президент Сирил Рамапоса подтвердил намерение помочь нам в этом. Но мы также вели переговоры с другими членами БРИКС - Китаем, Россией".



"Мы хотим получить доступ к Новому банку развития БРИКС, особенно, учитывая наложенные на нас санкции, - отметил министр. - Мы надеемся, что после вступления в БРИКС нам будет проще получать финансовую поддержку этого банка. Мы нуждаемся в содействии БРИКС для проведения банковских транзакций повсюду, где представлены страны - участницы этого объединения. Вот, что нас привлекает в БРИКС в первую очередь".

"По сути дела, мы стоим на пороге вступления в БРИКС, - указал Шава. - При прочих равных условиях, если все страны - члены объединения согласятся, то мы присоединимся в ближайшее время. Мы надеемся, что такой шаг позволит нам быстрее покончить с навязанными американцами санкциями. Поскольку санкции, которые США незаконно, в одностороннем порядке применяют против нас, не дают нашим банкам осуществлять взаимные платежи с иностранными контрагентами. Ведь все такого рода транзакции в долларах неминуемо проходят через Нью-Йорк и должны получать там одобрение. Вступление в БРИКС Саудовской Аравии, с нашей точки зрения, важный шаг в этом направлении, в том, чтобы отойти от такой необходимости".



По словам главы МИД, Зимбабве изучает возможность обходиться без доллара в международных торговых взаиморасчетах. "Мы надеемся в этом отношении на создание общей валюты БРИКС или на те механизмы, которые в данном отношении использует БРИКС", - сказал он.