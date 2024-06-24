Россия нарастила поставки нефти в Китай

Россия с января по май на 11% нарастила поставки нефти в Китай. Общая стоимость составила 27,8 млрд долларов, объем до 46,7 млн тонн

Как сообщают в Главном таможенным управлением КНР, поставки выросли на 21% по сравнению с январем-маем 2023 года. На нефть приходится половина стоимости всего российского экспорта в КНР. РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Китай.

В прошлом году в КНР Россия обогнала занимавшую ранее первую строку в списке поставщиков нефти Саудовскую Аравию. По данным Международного энергетического агентства, нефтегазовая отрасль России успешно переориентировала поставки с Запада на Восток. С января по июль Россия поставила в КНР 60,2 млн тонн нефти, тогда как за весь 2022 год – 86,25 млн тонн.