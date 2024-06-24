Мосбиржа вернет владельцам зависших гонконгских долларов юани

Национальный клиринговый центр (НКЦ) в понедельник, 24 июня проведет конвертацию гонконгских долларов, принадлежащих участникам торгов на Московской бирже и их клиентам, в юани. Об этом говорится в сообщении площадки.

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Причиной такого решения стали санкции США в отношении Мосбиржи и НКЦ, о которых было объявлено 12 июня. С 13 июня торги, долларами, евро и гонконгскими долларами больше не проводятся.

По итогу ограничительных мер корреспондентский счет НКЦ был закрыт, а его средства были принудительно конвертированы в китайские юани. В связи с этим центр лишился возможность исполнить обязательства по возврату средств в гонконгских долларах. Конвертация пройдет по тому же курсу, по которому средства НКЦ вернул банк-корреспондент.

Ранее Мосбиржа сообщила, что конвертирует зависшие на площадки доллары и евро в рубли по курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.