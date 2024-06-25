В России могут подорожать шпроты

Обязательный атрибут новогоднего стола — шпроты, а также самая «народная» «Килька в томате» могут подорожать, а такие деликатесы, как моллюски спизула и корбикула, и вовсе исчезнуть из магазинов. Чтобы этого не произошло, парламентарии предложили с 1 марта 2025 года существенно снизить ставки сбора за пользование водными биологическими ресурсами на эти виды моллюсков, а также на шпрот (кильку). Однако кабмин не согласился с их доводами, сославшись на отсутствие финансово-экономического предложения. Авторы законопроекта замечания учли и 19 июня вновь внесли его в Госдуму.

© Владимир Трефилов / РИА Новости

В России подорожает мороженое

Отрицательный отзыв

Вернуть в меню россиян такие диетические продукты, как моллюски спизулу и корбикулу, которых добывают только на Дальнем Востоке, а также избежать неминуемого повышения цен на кильку сенаторы и депутаты предложили с помощью снижения сборов за их вылов. А для этого нужно подправить Налоговый кодекс. Так, сбор за спизулу хотят снизить с 32,4 тысячи до 3,5 тысячи рублей за тонну, на корбикулу — с 19,8 тысячи до 1 тысячи рублей, на кильку — со 150 до 50 рублей за тонну.

Однако в Правительстве сослались на отсутствие в проекте финансово-экономического обоснования предлагаемых ставок и на то, что оценить негативное влияние нынешних условий можно будет только по результатам работы рыбопромышленников за 2024 год. В отзыве также указано, что в 2022 году скорректирован механизм применения пониженной ставки сбора для российских рыбных хозяйств и предусмотрен вычет, которые снизят итоговую сумму выплат.

Еще кабмин напомнил, что бюджет до 2026 года сверстан исходя из имеющихся сборов.

Ракушки только на экспорт

Авторы законопроекта переработали документ с учетом замечаний Правительства и 19 июня вновь внесли его в Госдуму. Они напомнили о поручении президента Владимира Путина увеличить потребление россиянами отечественной рыбной продукции. Для этого должна быть разработана дорожная карта до 2030 года, которая позволила бы сделать более доступной рыбу и морепродукты.

После изменения ставок сбора на вылов в 2022 году рентабельность продаж моллюсков резко упала: на спизулу она снизилась с 26 до 12 процентов, на корбикулу — с 9 до убыточных минус 13, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. При этом отраслевой уровень рентабельности составил 36 процентов. Такие сборы, по мнению законодателей, «подрывают экономическую эффективность промысла».

Они привели статистику: в 2019-2023 годах промышленную добычу корбикулы в Приморье не вели вообще. Рекомендуемый объем добычи снизился более чем в два раза, до 230 тонн, но и столько не наловили. А о незаинтересованности в добыче спизулы свидетельствуют несостоявшиеся аукционы по продаже квот на нее.

«В этот период почти весь объем легально добытых спизулы и корбикулы экспортировался в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а представленная продукция на рынке России в сети интернет является исключительно продукцией браконьерского промысла», — сказано в пояснительной записке.



Из-за резкого снижения вылова бюджет уже недополучает налоги. Кроме того, этот промысел давал работу жителям экономически депрессивных районов, что сдерживало отток населения.

По расчетам авторов документа, предлагаемые ставки сборов повысят рентабельность вылова: спизулы — до 24 процентов, корбикулы — до восьми.

Член Комитета Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева сказала «Парламентской газете», что если ничего не менять, то промысловики вообще перестанут заниматься выловом этих ракушек, которые особо ценят в Японии и в основном туда и поставляют. «Я считаю, и так же считают те, кто занимается «прибрежкой», что страна много потеряет, если исчезнет этот вид промысла», — отметила сенатор.

Самая «народная»

В последние годы растет себестоимость добычи и переработки кильки, которая идет как на изготовление самых дешевых консервов «Килька в томатном соусе», так и на праздничные шпроты. Сильно увеличились расходы на содержание рыбопромыслового флота, на зарплаты рыбаков (на 90 процентов по отношению к 2021 году), дизельное топливо (на 53 процента), стоянку у причала (на 42 процента).

Еще и сбор за кильку вырос на 650 процентов — с 20 до 150 рублей за тонну, отметил первый заместитель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

«Однако килька Балтийского бассейна — один из основных видов водных биоресурсов, добываемых в этом районе, и составляет более 50 процентов всех добываемых в бассейне ресурсов», — подчеркнул сенатор, комментируя законопроект.



По его словам, шпроты российского производства представлены на всех торговых полках страны, являясь одним из самых востребованных видов рыбной продукции, которую без оговорок можно назвать народной.

Людмила Талабаева подчеркнула, что сделать добычу и переработку кильки рентабельной особенно важно в условиях санкций: «Раньше мы ели прибалтийские шпроты, сейчас они нам их не поставляют. А мы хотим обеспечить внутренний рынок. Теперь человек, который привык есть шпроты, будет есть наши, калининградские шпроты».

Производители вынуждены повышать цены

В Рыбном союзе, объединяющем производственные и перерабатывающие предприятия рыбного хозяйства, «Парламентской газете» подтвердили, что сложившиеся условия, да еще и высокие ставки сбора могут привести к тому, что цена на шпроты и кильку увеличится.

«Во-первых, действует увеличенная на 650 процентов ставка сбора за ресурс. Во-вторых, в этом году из-за сложной промысловой обстановки на Балтийском море объем вылова отстает от прошлогоднего на 12 процентов, что влечет рост цен на сырье. В-третьих, резко выросли расходы на заработную плату рыбаков и дизельное топливо. В-четвертых, рыбопереработчики готовятся к предстоящему старту маркировки консервов, что влечет значительные затраты на закупку соответствующего оборудования. В связи с этим производители консервов, которые сегодня работают с минимальной рентабельностью, вынуждены повышать отпускные цены», — прокомментировали в Рыбном союзе.



Сенатор Митин подтвердил, что затраты рыбаков в последнее время сильно выросли, да и ремонт устаревшего флота тоже дорог.

«Снижение ставки поможет и рыбакам на Балтике, и переработчикам, и, конечно, покупателям», — заявил он «Парламентской газете».



А в Рыбном союзе добавили, что снижение сбора на доходах федерального бюджета сильно не отразится, но позволит сохранить доступность этой народной рыбы.