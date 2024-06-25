Китай выступил против разрыва экономических связей в мире

Китай призывает международное сообщество к сотрудничеству и выступает против разрыва глобальных экономических связей.

Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи новых лидеров Всемирного экономического форума ("летний Давос") в Даляне.

"Всем странам и регионам необходимо тесно сотрудничать, противостоять блоковой конфронтации и разрыву связей, поддерживать стабильность и бесперебойность работы промышленных и логистических цепочек, а также способствовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций", - приводит его слова агентство Xinhua.



Премьер Госсовета КНР также призвал международное сообщество углублять научные и технологические обмены.

"Если страны будут думать только о максимизации своих собственных интересов, не принимая во внимание интересы других, то стоимость глобальных экономических операций возрастет, экономические связи между регионами оборвутся, а противоречия и споры только усилятся", - отметил Ли Цян.



В последние годы США и их союзники усилили экономическое и технологическое давление на Китай. Западные страны регулярно вводят новые санкции в отношении китайских компаний под предлогом связей с российским оборонно-промышленным комплексом, ущемления прав человека, угрозы национальной безопасности со стороны технологических предприятий КНР и т. д. Кроме того, США и ЕС усиливают давление с помощью протекционистских мер на такие быстрорастущие в КНР отрасли, как производство электромобилей, литий-ионных аккумуляторов и солнечных батарей.