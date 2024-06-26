Минфин не видит необходимости наращивать госдолг

Министерство финансов России в данный момент не видит потребности в наращивании государственного долга. Об этом в интервью ТАСС сообщила первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова.

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"Пока нет. У нас ненефтегазовые доходы хорошо идут, поэтому будем стараться укладываться в те доходы, которые есть", - сказала Окладникова, отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас необходимость в наращивании государственного долга.



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Что касается размера государственного долга на сегодня, то Минфин не превышает установленные и зафиксированные в государственной программе параметры.

"Текущий уровень долга считаем безопасным, обслуживаем его. Понятно, что это расходы, но это связано в большей степени с ростом ключевой ставки", - пояснила Окладникова.



Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что госдолг находится на невысоком уровне и по итогам 2024 года может быть даже ниже 17% ВВП.