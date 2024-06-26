Росстат: цены на АЗС продолжают расти

Средние розничные цены на бензин за период с 18 по 24 июня повысились на 23 копейки - до 55,81 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за этот период выросла на 15 копеек - до 65,71 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

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За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 23 копейки - до 51,56 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 повысилась на 22 копейки - 56,41 рубля за литр. Стоимость марки АИ-98 и выше выросла на 20 копеек - до 70,43 рубля за литр.

За период с 18 по 24 июня снижение цен на бензин было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,5%) и Забайкальском крае (-0,2%).

Рост цен на бензин был зафиксирован в 77 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Коми +1,5%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 50,19 до 53,13 рубля, марки АИ-95 - от 55,69 до 60,61 рубля, марки АИ-98 и выше - от 69,40 до 73,41 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 50,80 до 53,54 рубля, марки АИ-95 - от 54,80 до 59,12 рубля, марки АИ-98 и выше - от 69,60 до 73,29 рубля за литр.

По сравнению с ценами конца декабря 2023 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 2,6%, марки АИ-95 - на 2,7%, а марки АИ-98 и выше - на 2,8%. Стоимость дизельного топлива повысилась - на 1,4%. Индекс потребительских цен (инфляция) с 18 по 24 июня составил 0,22%. Рост с начала года - 3,82%.