Финансист назвал главную опасность высокой ключевой ставки

Повышение налогов для граждан и бизнеса может оказать большое влияние на инфляцию, курс рубля и экономику в целом, заявил «Прайму» директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Предложенное правительством повышение налога на прибыль с 20% до 25% и введение многоступенчатой ставки НДФЛ должно компенсировать снижение нефтегазовых доходов, сказал Брагин. Краткосрочный эффект от этого будет негативным: компании захотят переложить возросшие расходы на потребителя, а работники будут требовать увеличения зарплат. Все это чревато высокими инфляционными рисками, однако долгосрочный эффект от повышения налогов будет положительным, уверен эксперт.

«Во-первых, он дестимулирует поддержание торгового профицита, особенно за счет наращивания сырьевого экспорта. Те 5% ВВП, ниже которых не опускался российский торговый профицит в последние 20 лет, это не "заработанные экономикой деньги", а "безвозмездная работа российской экономики на благо других стран". Это продукция или ресурсы, которые мы продали, но не получили ничего взамен, что использовалось бы для потребления внутри страны. Фактически торговый профицит — это гораздо более серьезная нагрузка на экономику, чем налоги», — пояснил он.



Во-вторых, баланс во внешней торговле может высвободить ресурсы для роста внутреннего благосостояния, который компенсирует рост налогов при условии ограничения на вывод капитала, укрепления рубля или повышения экспортных барьеров и снижения барьеров для импорта, сказал Брагин.

В этих условиях высокая ключевая ставка выглядит полезной, отмечает он, поскольку способствует укреплению рубля и снижает инфляционные риски. Однако слишком долгое ее сохранение на высоком уровне (более чем на 8% выше инфляции) — «это риск того, что экономические агенты начнут адаптироваться к ней, перенося возросшие процентные расходы в цены, а высокие процентные доходы, пусть и не сразу, — в дополнительный спрос». По мнению эксперта, это создаст повышенные инфляционные риски на обозримом горизонте.