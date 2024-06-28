В России оценили ситуацию с торговлей юанем после санкций

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, как, по его мнению, будут обстоять дела с торговлей юанем в России. Он заявил, что ситуация будет складываться благополучно, однако после санкций на Мосбиржу ожидается определенный период адаптации, передает агентство «Прайм».

Пьянов выступил на конференц-колле. В ходе выступления он не исключил того, что в текущий период будут наблюдаться рыночные колебания валюты.

Первый зампред указал на отсутствие каких-либо принципиальных изменений на рынке после введения Западом рестрикций. И, как уточнил он, с торговлей юанем в России «все будет хорошо». Пьянов также допустил введение Россией вторичных санкций за операции в национальных валютах.

Накануне курс рубля вырос по отношению к юаню, китайская валюта подешевела на 19 копеек. На протяжении дня курс рубля стабильно рос к юаню и торговался в диапазоне 11,4-11,72 рублей. На закрытии торгов его стоимость зафиксировалась на уровне 11,53 рублей. Таким образом он подешевел на 19 копеек. Общий объем торгов юанями расчетами «завтра» превысил 207 миллиардов рублей.