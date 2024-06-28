Объемы мировых IPO в первом полугодии упали на 16%

В первом полугодии 2024 года в мире было проведено 551 первичных публичных размещений акций объемом $52,2 млрд — на 16% меньше по объему и на 12% меньше по количеству, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики EY Global.

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В их отчете поясняется, что такой результат в основном обусловлен замедлением активности IPO в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как в Северной и Южной Америке и странах EMEIA ( регион, включающий Европу, Ближний Восток, Индию и Африку — прим. FM) в первом полугодии наблюдался активный рост.

Наиболее активно себя проявили компании промышленного сектора, которые провели 115 размещений (21% от всех листингов по количеству), в основном благодаря эмитентам из Индии. В то же время технологический сектор превзошел другие компании по объему привлеченного капитала — ему удалось привлечь $10,8 млрд (21% от всех объемов размещений), причем более половины этих средств (52 %) пришлось на США.

Отчет EY показал, что в первом полугодии 2024 года Северная и Южная Америка, а также регион EMEIA демонстрировали значительный рост активности на рынке IPO, тогда как Азиатско-Тихоокеанский регион продолжал сталкиваться с замедлением. В Северной и Южной Америке было проведено 86 IPO объемом $17,8 млрд, что 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля сделок, проведенных компаниями из EMEIA составила 45% по количеству IPO и 46% — по объему, что стало самым высоким показателем со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, наоборот, наблюдается снижение активности. В первом полугодии 2024 года в этом регионе было проведено только 216 IPO объемом $10,4 млрд, что значительно ниже данных за предыдущий год (- 43% по количеству и — 73% по объему привлечения). На инвесторов могли повлиять геополитическая напряженность, выборы, замедление экономического роста, повышение процентных ставок и дефицит ликвидности на рынке, указано в отчете.

«Глобальный рынок IPO отражает более широкий экономический фон и стремится к новому балансу на фоне геополитических и предвыборных сложностей. В то время как маятник возможностей качается в сторону развитых западных экономик, Азиатско-Тихоокеанский регион сталкивается с трудностями, которые проверяют его стойкость», — считает Джордж Чан, руководитель отдела глобальных IPO в EY.



Прогноз на второе полугодие 2024 года предполагает, что ключевыми факторами, влияющими на мировой рынок IPO, станут графики снижения процентных ставок центральными банками, эскалация геополитической напряженности и выборы. Ожидается, что глобальная инфляция продолжит снижаться, что приведет к увеличению ликвидности на рынках акций и в секторах, ориентированных на рост, таких как технологии, здравоохранение и медико-биологические разработки.