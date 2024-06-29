МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Украины на 2024 и 2025 годы

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2024 году до диапазона 2,5% - 3,5% с 3,2% в апреле. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении фонда.

Специалисты также снизили свой апрельский прогноз по росту украинской экономики в 2025 году с 6,5% до 5,5%.

Выступая на брифинге, глава миссии фонда по Украине Гэвин Грей подчеркнул, что Совет исполнительных директоров финучреждения одобрил договоренности с Украиной в рамках четвертого обзора экономики страны, по условиям которых Киев получает очередной транш в размере $2,2 млрд по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования. Он рассказал, что фонд намерен провести в этом году еще два таких обзора украинской экономики, по итогам которых Киев сможет получить очередные транши. Кроме того, он добавил, что Киев, как ожидается, в ближайшие недели завершит со своими кредиторами переговоры о возможности реструктуризации госдолга Украины с целью привести его к устойчивому уровню.

В конце марта Киев получил третий транш от фонда в размере $880 млн. Предыдущий транш в размере $900 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре прошлого года. Фонд ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 года. Украина до конца этого года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание займов.