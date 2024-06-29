Прогноз по экономике Украины стал менее обнадеживающим

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту экономики Украины на текущий и 2025 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление организации.

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Согласно прогнозам фонда, в 2024 году украинская экономика вырастет только в диапазоне 2,5% — 3,5%, вместо прежних уверенных 3,2%. Одновременно, в 2025 году экономику Украины ждет рост на 5,5% против 6,5% в предыдущем прогнозе, опубликованном в апреле этого года.

По словам главы миссии фонда по Украине Гэвина Грея, МВФ планирует в 2024 году провести еще два подобных обзора украинской экономики, по итогам которых будет решаться вопрос объема выделенных Киеву сумм.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) завершил четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрил выделение нового транша в размере $2,2 млрд.

Отмечается, что с учетом последнего пакета помощи общий объем выделенных МВФ Киеву кредитных средств составит $7,6 млрд.

Ранее в Германии не исключили, что Украине придется помогать еще 10 лет.