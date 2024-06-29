Американский инвестор спрогнозировал снятие санкций США против РФ

Антироссийские санкции, включая недавно введенные властями США ограничения против Московской фондовой биржи, имеют лишь краткосрочный эффект и позднее будут сняты, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного американского инвестора Джима Роджерса.

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«Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде», — заявил эксперт.



Эксперты рассказали о последствиях новых санкций США

Так он прокомментировал новые санкции Вашингтона против Москвы. Роджерс указал, что введение международных санкций ограничивает инвестиции в страну, однако подобные ограничения никогда и нигде не длились вечно.