СМИ: иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с начала СВО

Иностранная финансовая помощь украинскому бюджету достигла минимальных значений с февраля 2022 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина.

Как отмечается, в этом году помощь бюджету страны оказали только ЕС, Япония, Канада, Великобритания, Норвегия и Испания. При этом их ежемесячный «взнос» снизился до €1,9 млрд.

Примечательно, что в мае страны впервые вообще не перевели средства.

В 2022 году бюджету Украины помогали 17 стран и Евросоюз, пополнения составляли примерно €2,9 млрд в месяц. Самый крупный «взнос» был со стороны США — €11,4 млрд.

Транши в бюджет Украины покрывают дефицит, а также способствуют выполнению государством своих функций.

Ранее сообщалось, что расходы госбюджета Украины с начала года составили около $31 млрд, при этом 39% потратили на выплату заработных плат и содержание военнослужащих.