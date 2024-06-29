Названы сроки снятия запрета на экспорт бензина из России

Российские власти приняли решение о продлении временного снятия эмбарго на экспорт бензина еще на месяц, до 31 июля, говорится в указе, подписанными кабинетом министров. Как уточняет ТАСС, речь идет о запрете в отношении производителей топлива.

Слова «по 30 июня 2024 года» заменить словами «по 31 июля 2024 года», — указано в документе.



Ограничения на экспорт бензина из России вступили в силу с 1 марта, изначально предполагалось, что они будут действовать до 31 августа. Мера была введена для сохранения стабильной ситуации на рынке с учетом периода повышенного спроса. Последний был вызван весенними полевыми работами и ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

В мае стало известно, что правительство отменило временный запрет на экспорт бензина с 1 по 30 июня. Однако отмечалось, что с 1 июля по 31 августа ограничения снова будут действовать. Обосновывая свое решение, в кабине пояснили, что рынок насыщен топливом, в том числе благодаря запрету.

После эксперт топливного рынка Анастасия Бунина выразила предположение, что цены на бензин в России в течение лета могут вырасти в пределах инфляционных показателей. По ее словам, показатели не должны увеличиться более чем на три рубля.