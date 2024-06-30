Киевский экономист Алексей Кущ выразил возмущение из-за отказа Международного валютного фонда (МВФ) списать долги Украины. Об этом он написал в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кущ возмутился, что в условиях «геополитического форс-мажора» Киев вынужден выполнять свои обязательства без исключений. Он напомнил, что Гане в этом году спишут 30 процентов долгов.

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«Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества», — написал он.



Экономист подчеркнул, что украинский Минфин «прозевал историческое окно возможностей» для списания долгов еще в 2022 году.

До этого глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей заявил, что фонд не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины перед организацией.