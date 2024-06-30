Украинский экономист возмутился из-за отказа МВФ списать долги Киева

Киевский экономист Алексей Кущ возмутился тем, что Международный валютный фонд (МВФ) не хочет списывать долги Украины.

© Офис президента Украины

"Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей стране. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества". - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



Киевский экономист также добавил, что в условиях "геополитического форс-мажора" Украина должна выполнять обязательства без какого-либо послабления, напомнив про списание 30% долгов Гане.

Однако Кущ отметил, что украинский Минфин "сам прозевал историческое окно возможностей на списание долгов в 2022 году", а теперь Киеву говорят: "есть западные пакеты помощи - платите".

28 июня совет директоров МВФ одобрил договоренности с Украиной в рамках четвертого обзора экономики страны, по условиям которых Киев получает очередной транш в размере $2,2 млрд. В конце марта Киев получил третий транш от фонда в размере $880 млн. Предыдущий транш в размере $900 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре прошлого года. Фонд ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 года. Украина до конца 2024 года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание займов.