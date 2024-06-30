Во Франции вырастут цены на газ

С 1 июля во Франции увеличится тариф на распределение природного газа. Цены вырастут на 11,7%, сообщает Franceinfo.

«Плохая новость для потребителей, которые обогревают себя газом или готовят на газе. Базовая цена реализации газа (PRVG) в июле выросла на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем», — передает радиостанция.



Отмечается, что решение о росте цен приняла Комиссия по регулированию энергетики (CRE) для покрытия расходов на техническое обслуживание сети. Таким образом, средний уровень PRVG будет составлять в среднем 129,20 евро за мегаватт-час (МВт-ч).

Новые цены затронут 10 миллионов французов.

Решение связано с ростом издержек на поставки, а не с ценами на энергоносители. Сейчас они ниже, чем в разгар энергетического кризиса.

Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) с наступлением июня превысили 70%.