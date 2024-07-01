В России нашли способ решения дефицита рабочих кадров

В Минтруде готовятся частично решить проблему с дефицитом кадров с помощью трудоустройства инвалидов. Ведомство подготовит предложения по освобождению от НДФЛ части из них и поддержке при открытии своего дела, передает РБК.

В министерстве отметили, что целью концепции является создание условий для профессиональной самореализации граждан с инвалидностью. Подчеркивается, что сейчас данный вопрос прорабатывается отраслевыми ведомствами, объединениями работодателей, общественными и экспертными организациями.

В концепции представлены различные меры государственной политики по повышению уровня занятости людей с инвалидностью, в частности меры поддержки работодателей и усиление их ответственности, льготы для работающих инвалидов (освобождение от уплаты НДФЛ и налога на профессиональный доход, введение льгот по стажу работы и учету заработка при назначении трудовой пенсии для работающих инвалидов), поддержка в ведении бизнеса (сюда входит информационная кампания по пропаганде предпринимательства среди лиц с ограниченными возможностями).

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Согласно проекту концепции, число инвалидов в трудоспособном возрасте в 2023 году достигла 4,2 млн человек. При этом уровень занятости инвалидов в настоящее время невысок — работу имеют не более 28% из них.