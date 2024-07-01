Банк России пересмотрит в сторону повышения свой прогноз по инфляции и средней ключевой ставке на 2024 год.

Об этом заявила советник председателя ЦБ Ксения Юдаева, отвечая на вопрос корреспондента "Российской газеты".

"Прогноз, безусловно, будет пересмотрен. На июльском заседании совета директоров ЦБ будет выпущен новый прогноз. Показатели фактически идут выше предыдущего прогноза", - сказала Юдаева.



Согласно текущей версии, Банк России ожидает по итогам 2024 года инфляцию на уровне 4,0%-4,5%.