ЦБ повысил курс доллара на 2 июля до 87,3 рубля

Банк России установил на 2 июля 2024 года официальный курс доллара на уровне 87,2972 рубля, что на 1 рубль 55 копеек выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 1 рубль 54 копейки, до 93,9582 рубля.

В то же время официальный курс юаня повышен на 23 копейки, до 11,8019 рубля.

ЦБ РФ 13 июня сообщил, что будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.