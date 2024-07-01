Минск выплатил доход по еврооблигациям Belarus-2027 в нацвалюте

Белоруссия провела очередные выплаты процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2027 в размере $22,9 млн в белорусских рублях из-за западных санкций. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

"1 июля состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 22,9 млн. долларов США в эквиваленте", - говорится в сообщении.



Отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением правительства и Нацбанка от 6 апреля 2022 года "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств".

Ранее белорусские власти отказались обслуживать в валюте обязательства по внешнему государственному долгу "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов". Также белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для платежного агента - Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск периодически проводит расчеты по евробондам в нацвалюте, из-за чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.

В конце 2023 года Минфин сообщил, что Белоруссия перешла на альтернативный механизм выплат по евробондам "Беларусь-2023" для российских владельцев белорусских евробондов.