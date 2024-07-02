$87.30+1.5593.96+1.54
Почта

Суд в США снял запрет на экспорт СПГ, введённый администрацией Байдена

Суд в США снял введённый администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ.

Суд в США снял запрет на экспорт СПГ, введенный администрацией Байдена
© ТАСС

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на решение окружного суда штата Луизиана.

«...суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с иском обратились 16 штатов, которые настаивали, что решение Байдена нарушило федеральный закон.

Ранее в американских ВМС заявили, что США разучились сами строить СПГ-танкеры.

Также сообщалось, как Европа продолжает закупать российские ресурсы.

Экономика
Джозеф Байден
Администрация США