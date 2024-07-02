Украине предрекли экономическую ловушку

Украине, скорее всего, навяжут невыгодную реструктуризацию долга, что станет экономической ловушкой. Такое развитие событий предрек киевский экономист Алексей Кущ, его слова приводит РИА Новости.

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«Кстати, дефолта Украины не будет. Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже», — предположил Кущ.



Он отметил, что Украине спишут незначительную сумму долга и дадут маленькую отсрочку. При этом проценты останутся неизменными.

Ранее Кущ выразил недовольство из-за отказа Международного валютного фонда (МВФ) списать долги Украины. Экономист возмутился, что в условиях «геополитического форс-мажора» Киев вынужден выполнять свои обязательства без исключений. Он напомнил, что Гане в этом году спишут 30 процентов долгов.