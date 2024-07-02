Продажи российской нефти за рубеж рекордно выросли

Еженедельный объем экспорта нефти из России за семь дней вырос на максимальную величину с марта, пишет Bloomberg.

Показатель вырос после завершения ремонтных работ на основных экспортных терминалах, отмечает агентство. Валовая цена российских поставок нефти повысилась на 25%.

На увеличение недельных объемов экспорта повлиял продолжающийся рост цен на нефть, пишут авторы. Так, стоимость российских экспортных сортов нефти стала рекордной с апреля. По данным отслеживания судов и портовых агентов, 34 танкера погрузили 25,66 млн баррелей российской нефти. Для сравнения: на предыдущей неделе было погружено 21,29 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть по итогам первого полугодия 2024 года выросли на 10-14%. 28 июня стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 85 долларов за баррель. А цены на августовские фьючерсы WTI достигли 81,54 доллара за баррель.