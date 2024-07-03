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В России стало меньше импортных духов

В мае 2024 года импорт парфюмерии в Россию упал более чем на треть в годовом выражении. О том, что в стране стало меньше импортных духов, со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает «Коммерсантъ».

В России стало меньше импортных духов
© РИА Новости

Поставки из-за рубежа сократились до 3,83 миллиона флаконов (минус 33,8 процента). За пять месяцев падение составило 6,5 процента. Сильнее всего упали поставки одеколона — в шесть раз год к году, до 8 тысяч упаковок. Ввоз духов снизился до 372 тысяч (минус 56 процентов), парфюмерной и туалетной воды — до 2,4 миллиона и 939 тысяч флаконов (минус 20,1 и 12,5 процента соответственно).

После сокращения в 2022 году поставки парфюмерии из-за рубежа активно восстанавливались. Однако сейчас в стране увеличились объемы внутреннего производства, отметила руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова. Сейчас на рынке представлено 43,9 миллиона упаковок духов и туалетной воды от отечественных производителей.

Как заявил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский, еще одной причиной сокращения импорта стали большие запасы у ретейлеров — с 2022 года они наполняли ассортимент новыми брендами из Китая, Турции, Индии и стран Ближнего Востока. Также аналитики отмечают падение интереса к товарам этого сегмента — по данным Focus Technologies, на три процента, а по статистике «Платформы ОФД», на девять процентов год к году. Тенденцию объясняют ростом цен от 13 до 15 процентов.

«Есть очень четкая связка брендов и ароматов. Вышло так, что, с одной стороны, из розницы исчезли привычные марки, с другой — сети просто не предложили аналогов популярным позициям Dior и Chanel. Новые позиции не получили достаточного продвижения, — пояснил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

В текущих условиях россияне пытаются купить привычные им бренды во время поездок за границу или заказывают из-за рубежа.

Как отметили в компании Б1 (ранее российское подразделение E&Y), больше половины россиян недовольны качеством товаров, заменивших ушедшие с российского рынка бренды. 50 процентов граждан России не готовы переплачивать за доступ к привычным, но подорожавшим товарам, ранее их насчитывалось 55 процентов. Переплачивать за торговые марки, заменившие те, что покинули рынок, готовы 54 процента респондентов (плюс 18 процентных пунктов (п.п.) за полгода).

Экономика
Алексей Ванчугов
Коммерсант
Chanel