Экономист оценил вероятность повышения ключевой ставки в июле

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил вероятность повышения Центральным банком РФ (ЦБ) ключевой ставки в июле. Об этом сообщает «Москва 24».

По мнению эксперта, очередное повышение ключевой ставки однозначно состоится на заседании ЦБ, которое пройдет в конце июля. Остапкович считает, что ключевая ставка может увеличиться с 16% до 17-18%. При этом эксперт добавил, что снижения ключевой ставки не стоит ждать как минимум до конца года.

«Однозначно в июле будет повышение ключевой ставки — об этом уже говорила Набиуллина. Оценочно — от 100 до 200 базисных пунктов. То есть с 16% они могут поднять до 17 или даже 18%. Повышение ставки — это реакция на продолжающийся инфляционный фон, который у нас не снижается», — отметил Остапкович.



Ранее стало известно, что Центробанк повысит прогноз по инфляции на год.