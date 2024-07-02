Всемирный банк заявил, что РФ осталась четвертой экономикой мира

Россия в 2023 году сохранила позиции четвертой экономики мира. Об этом свидетельствуют опубликованные Всемирным банком данные, передает «РИА Новости».

РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП в 2021 году. Последующие два года она сохранила эту позицию. Отмечается, что в 2023 году экономика России достигла 6,5 триллиона долларов, показав рост почти в 8%.

За РФ следует Япония. Ее экономика в 2023 году по паритету покупательной способности увеличилась до 6,25 триллиона долларов.

Лидером списка остается Китай с ВВП в 34,6 триллиона долларов. За ним следуют США (27,4 триллиона) и Индия (14,5 триллиона).