В Молдавии могут снова ввести ограничения на импорт зерна

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что в стране могут снова ввести ограничения на импорт зерна.

Как он уточнил, механизм лицензирования импорта зерна может быть введен до 31 декабря.

«Кроме того, мы внесём поправки в закон, чтобы Минсельхоз имел возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы и потребности государства и фермеров», — цитирует его ТАСС.



По его словам, соответствующие поправки будут внесены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что молдавские фермеры потребовали запретить транзит зерна с Украины автотранспортом.