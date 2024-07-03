Цены на фрукты и ягоды могут вырасти на 50 процентов из-за аномальной жары

Аномальная жара накрыла Россию, сообщает «Парламентская газета».

1 июля от Санкт-Петербурга и Пскова до Енисейска, Можайска и Херсона зафиксировали 28 температурных рекордов. Всему виной гребень азорского антициклона, юго-западные потоки которого несут в РФ раскаленный воздух из Северной Африки. Независимый агроэксперт Александр Корбут заявил, что в зоне риска находятся все так называемые пропашные культуры: кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, картофель и другие овощи. Все зависит от того, пойдут ли дожди и насколько интенсивными они будут, накопился ли достаточный запас влаги в почве и успеют ли растения до него добраться до начала критической фазы засухи.

«Но, опять же, у нас по абсолютному большинству основных видов продовольствия традиционно профицит, мы собираем больше, чем нужно для обеспечения внутренней потребности. Если урожай снизится сильно, в дело вступят инструменты тонкой настройки: например ограничение экспорта или закупка недостающих позиций за рубежом», — указал эксперт.



Помимо овощей от жары страдают ягоды и фрукты. Директор Ягодного союза Ирина Козий говорит, что чем меньше влаги в воздухе и в почве — тем меньше размер плодов и урожай, как таковой.

«На определенном уровне засухи даже наличие систем капельного полива не гарантирует сохранности урожая, а при высоких температурах растения многих культур просто перестают развиваться и плодоносить. С учетом того что засуху у нас обещают практически по всей стране, можно прогнозировать, что урожай фруктов и ягод сократится неизбежно», — заявила эксперт.



При этом ягоды и косточковые культуры (вишня, черешня, слива и т. д.) более чувствительны к недостатку влаги и, скорее всего, пострадают сильнее. Во вторую очередь аномальная жара скажется на семечковых — яблоках и грушах.

«Сначала весенние заморозки, потом ливни, град и ураганы, теперь засуха. Ко всему этому добавляются и объективные экономические факторы: ухудшение поставок оборудования и агрохимии, снижение курса рубля, удорожание перевозок, нехватка сезонных работников и вынужденный рост оплаты сезонных работ», — подчеркнула Козий.



По ее словам, цены разных видов фруктов и ягод меняются неравномерно, в целом при сохранении текущих условий подорожание по разным культурам в 2024 году может составить от 20 до 50 процентов и более.