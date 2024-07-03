Поставки украинской пшеницы в Турцию резко обвалились

Объем поставок пшеницы из Украины в Турцию по итогам мая рухнул в шесть раз, до 79,7 тыс. тонн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные взаимной торговли двух стран.

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Всего за месяц Турция приобрела 316,6 тыс. тонн украинского зерна. При этом доля пшеницы составила четверть от общего объема поставок. Для сравнения: годом ранее на пшеницу приходилось 82% импорта.

Самой востребованной культурой в мае была кукуруза. На нее пришлось 74% поставляемых объемов. За год импорт этого товара вырос в девять раз, до 233 тыс. тонн.

На третьем месте по объему закупок был ячмень. Его доля в турецком импорте зерновых из Украины составила всего 1%. За последний год поставки этого товара обвалились в 22 раза, до 3,8 тыс. тонн.