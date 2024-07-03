Украина получила от МВФ $2,2 млрд

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) $2,2 млрд по линии программы расширенного кредитования (EFF) общим объемом около $16 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Украина получила $2,2 млрд от МВФ. Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом $16 млрд. Для их получения Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы - впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы кабмина.



По словам Шмыгаля, перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.

Выделение Украине транша $2,2 млрд было одобрено Советом директоров МВФ 28 июня. В результате общий объем выплат по кредитной программе МВФ составит около $7,6 млрд, сообщала пресс-служба фонда. Как информировала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, общий объем внешнего финансирования Украины составляет $122 млрд в базовом варианте и $141 млрд в перспективном варианте в течение четырехлетнего периода программы кредитования.

В конце марта Киев получил третий транш от фонда в размере $880 млн. Предыдущий транш в размере $900 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре прошлого года. Фонд ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 года. Украина до конца этого года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание займов.