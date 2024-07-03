Нефтегазовые доходы России упали

По итогам июня нефтегазовые доходы России оставили 746,6 миллиарда рублей, что почти на 50 миллиардов меньше, чем в мае, и стало минимальным результатом с января. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Минфина.

Отдельно до минимума с начала года упали доходы от экспорта газа (108,7 миллиарда) и базовый месячный объем нефтегазовых доходов (661,3 миллиарда). Дополнительные нефтегазовые доходы составили 85,3 миллиарда, что на 21,5 миллиарда меньше, чем ожидалось. В июле министерство рассчитывает получить 145,3 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, составит 123,8 миллиарда рублей или 5,4 миллиарда в день.

Поскольку в текущем полугодии Банк России будет корректировать покупку или продажу валюты по поручению Минфина на 8,4 миллиарда рублей в день, то в период с 5 июля 2024 года по 6 августа 2024 года продажи составят три миллиарда рублей в день. В июне продажи в рублевом эквиваленте составляли восемь миллиардов.