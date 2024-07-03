В ЕС задумались о новом контракте с «Газпромом»

Евросоюз может заключить новый контракт с «Газпромом» после окончания срока действия договора на поставки газа через территорию Украину в декабре 2024 года, пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.

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По информации издания, сейчас страны ЕС рассматривают возможность подписания нового соглашения с российской стороной. Один из вариантов предполагает заключение нового контракта между «Газпром экспорт» и европейской энергетической компанией, которая будет закупать российский газ на границе РФ и Украины и направлять его в Европу. Возможным кандидатом на эту роль является австрийская OMV, у которой есть действующее соглашение с «Газпромом» до 2040 года. Однако этот сценарий требует одобрения Киева, которое тот может не дать.

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Альтернативный вариант подразумевает увеличение поставок газа из Азербайджана. Учитывая, что Трансанатолийский газопровод и так загружен, ЕС также придется договариваться о поставках через Украину. Эта схема вновь требует вовлечения РФ.

С начала года импорт российского трубопроводного газа в Европу заметно вырос. По итогам первого полугодия поставки подскочили на 27%.